Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Handelsende

Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 5 882,17 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,192 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,022 Prozent fester bei 5 899,63 Punkten, nach 5 898,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 921,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 879,87 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 5 263,07 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 5 471,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 915,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,91 Prozent aufwärts. 5 921,67 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 155,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,55 EUR), CA Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 26,35 EUR) und Raiffeisen (+ 0,52 Prozent auf 46,12 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen STRABAG SE (-6,48 Prozent auf 88,10 EUR), PORR (-2,96 Prozent auf 39,30 EUR), Wienerberger (-2,21 Prozent auf 24,78 EUR), voestalpine (-1,78 Prozent auf 41,98 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 36,65 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 400 507 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,77 erwartet. Mit 7,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at