Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX im Blick
|
13.02.2026 09:29:16
Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Freitagshandels
Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,32 Prozent tiefer bei 5 686,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 168,140 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 5 705,05 Punkten, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 649,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 705,05 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der ATX noch bei 5 410,30 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 4 901,81 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 4 026,73 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 6,36 Prozent auf 212,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,95 Prozent auf 63,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR), Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 42,30 EUR) und STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 89,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,45 Prozent auf 43,80 EUR), Wienerberger (-1,51 Prozent auf 30,04 EUR), Österreichische Post (-1,16 Prozent auf 34,05 EUR), Verbund (-1,16 Prozent auf 59,70 EUR) und Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51 377 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,82 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
