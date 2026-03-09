Wienerberger Aktie
Wiener Börse-Handel ATX gibt am Montagmittag nach
Um 12:09 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,44 Prozent auf 5 271,71 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 158,501 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,130 Prozent stärker bei 5 410,68 Punkten in den Montagshandel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 202,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 410,68 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX mit 5 753,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 129,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX mit 4 290,81 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. 5 202,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,05 EUR) und Österreichische Post (-0,87 Prozent auf 34,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-7,92 Prozent auf 39,04 EUR), AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 43,25 EUR), Wienerberger (-3,89 Prozent auf 23,70 EUR), CA Immobilien (-3,41 Prozent auf 24,90 EUR) und Raiffeisen (-3,38 Prozent auf 36,02 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 456 043 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
