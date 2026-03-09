Wienerberger Aktie

ATX im Blick 09.03.2026 12:26:54

Wiener Börse-Handel ATX gibt am Montagmittag nach

Wiener Börse-Handel ATX gibt am Montagmittag nach

Der ATX gibt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,44 Prozent auf 5 271,71 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 158,501 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,130 Prozent stärker bei 5 410,68 Punkten in den Montagshandel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 202,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 410,68 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX mit 5 753,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 129,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX mit 4 290,81 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. 5 202,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,05 EUR) und Österreichische Post (-0,87 Prozent auf 34,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-7,92 Prozent auf 39,04 EUR), AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 43,25 EUR), Wienerberger (-3,89 Prozent auf 23,70 EUR), CA Immobilien (-3,41 Prozent auf 24,90 EUR) und Raiffeisen (-3,38 Prozent auf 36,02 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 456 043 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 43,95 -2,87% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,24 -2,09% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 94,05 -1,00% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,20 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 57,75 0,52% OMV AG
Österreichische Post AG 33,65 -1,90% Österreichische Post AG
Raiffeisen 36,82 -1,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,25 3,13% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 65,20 0,93% Verbund AG
voestalpine AG 39,06 -7,88% voestalpine AG
Wienerberger AG 23,70 -3,89% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 308,39 -1,76%

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

