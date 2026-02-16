Wiener Börse-Handel: ATX in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,67 Prozent fester bei 5 660,12 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 162,162 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent leichter bei 5 622,41 Punkten in den Montagshandel, nach 5 622,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 664,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 613,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 4 083,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 4,99 Prozent auf 94,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,04 Prozent auf 50,20 EUR), PORR (+ 2,75 Prozent auf 39,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,82 Prozent auf 25,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-1,71 Prozent auf 57,40 EUR), voestalpine (-0,94 Prozent auf 44,40 EUR), Wienerberger (-0,52 Prozent auf 30,36 EUR), Andritz (-0,14 Prozent auf 72,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,70 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 91 153 Aktien gehandelt. Mit 39,612 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

