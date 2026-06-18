Wiener Börse-Handel ATX in der Verlustzone

Am Donnerstag gibt der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,80 Prozent auf 6 516,25 Punkte nach. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 179,255 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 6 568,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 568,68 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 499,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 571,92 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 4,09 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5 874,59 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 5 425,40 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Wert von 4 356,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 571,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,21 Prozent auf 223,00 EUR), Lenzing (+ 3,41 Prozent auf 28,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,18 Prozent auf 54,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 23,25 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 23,72 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-4,93 Prozent auf 31,85 EUR), UNIQA Insurance (-4,81 Prozent auf 17,02 EUR), voestalpine (-3,66 Prozent auf 44,70 EUR), OMV (-2,11 Prozent auf 55,65 EUR) und Verbund (-1,59 Prozent auf 55,60 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 139 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,084 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at