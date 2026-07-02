PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX im Blick
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02.07.2026 17:58:45
Wiener Börse-Handel: ATX legt schlussendlich zu
Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,73 Prozent stärker bei 6 497,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 179,623 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,045 Prozent fester bei 6 389,66 Punkten, nach 6 386,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 366,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 527,25 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der ATX noch bei 6 140,00 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 5 457,38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4 405,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,40 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 3,46 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (+ 3,44 Prozent auf 24,05 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (+ 2,64 Prozent auf 66,00 EUR) und voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 41,58 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 189,60 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 43,60 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 224,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,70 Prozent auf 28,65 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 428 418 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,482 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,68 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,25 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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