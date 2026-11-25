Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 6 200,84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,423 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6 222,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 221,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 187,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 222,58 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,070 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 672,27 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4 948,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 15,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR), voestalpine (+ 1,31 Prozent auf 32,42 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und DO (+ 0,44 Prozent auf 228,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,66 Prozent auf 95,00 EUR), OMV (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,83 Prozent auf 19,14 EUR), Raiffeisen (-0,78 Prozent auf 57,60 EUR) und Lenzing (-0,73 Prozent auf 9,57 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52 115 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at