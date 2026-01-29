Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot

Am Donnerstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,75 Prozent auf 5 578,55 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 164,156 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 5 620,75 Punkten, nach 5 620,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 665,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 561,84 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 247,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 674,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 819,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,53 Prozent auf 42,38 EUR), Österreichische Post (+ 0,91 Prozent auf 33,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,80 Prozent auf 31,65 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,77 Prozent auf 15,72 EUR) und OMV (+ 0,72 Prozent auf 50,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-3,75 Prozent auf 38,55 EUR), PORR (-3,24 Prozent auf 34,30 EUR), Wienerberger (-2,85 Prozent auf 27,98 EUR), Lenzing (-2,79 Prozent auf 26,10 EUR) und Erste Group Bank (-2,00 Prozent auf 107,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 464 100 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,680 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2026 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at