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Index-Performance 25.05.2026 17:58:01

Wiener Börse-Handel: ATX liegt zum Handelsende im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX liegt zum Handelsende im Plus

Der ATX befand sich schlussendlich im Aufwind.

Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 2,77 Prozent höher bei 6 148,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,789 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 5 984,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 982,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 148,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 982,87 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 753,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 766,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 383,54 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,88 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 148,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Verbund (-1,08 Prozent auf 59,50 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 24,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,88 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 338 517 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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