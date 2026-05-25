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25.05.2026 17:58:01
Wiener Börse-Handel: ATX liegt zum Handelsende im Plus
Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 2,77 Prozent höher bei 6 148,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,789 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 5 984,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 982,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 148,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 982,87 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 753,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 766,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 383,54 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,88 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 148,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Verbund (-1,08 Prozent auf 59,50 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 24,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,88 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 338 517 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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