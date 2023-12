Wiener Börse-Handel ATX mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstag.

Um 15:42 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent auf 3 291,93 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,054 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,029 Prozent leichter bei 3 304,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 305,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 316,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 290,72 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Wert von 3 203,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, wies der ATX einen Stand von 3 164,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, notierte der ATX bei 3 135,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,18 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 006,71 Zähler.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 25,06 EUR), Lenzing (+ 0,60 Prozent auf 33,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,57 Prozent auf 15,86 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 31,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,70 Prozent auf 40,50 EUR), BAWAG (-1,63 Prozent auf 47,18 EUR), EVN (-1,30 Prozent auf 26,55 EUR), Verbund (-1,26 Prozent auf 82,00 EUR) und OMV (-1,14 Prozent auf 38,23 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 469 976 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 30,312 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

