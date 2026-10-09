Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Performance im Blick
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09.10.2026 12:27:10
Wiener Börse-Handel: ATX mittags mit Zuschlägen
Am Freitag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent fester bei 6 566,22 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 560,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 560,57 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 619,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 558,54 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6 859,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der ATX mit 6 456,83 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 731,83 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,69 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR), Lenzing (+ 1,73 Prozent auf 10,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 66,60 EUR) und CA Immobilien (+ 1,68 Prozent auf 21,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 216,00 EUR), BAWAG (-0,60 Prozent auf 166,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,90 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 226 766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,963 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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