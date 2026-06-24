Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Index-Performance im Fokus 24.06.2026 12:27:09

Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer

Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer

So bewegt sich der ATX am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,08 Prozent auf 6 475,10 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,310 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 6 546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 548,81 Punkte, das Tagestief hingegen 6 465,65 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,790 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der ATX bei 5 982,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 268,58 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 4 365,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,99 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 231,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 23,10 EUR), Verbund (+ 0,09 Prozent auf 55,00 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-2,74 Prozent auf 43,34 EUR), Vienna Insurance (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR), Andritz (-2,40 Prozent auf 77,30 EUR), PORR (-2,31 Prozent auf 44,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65 486 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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