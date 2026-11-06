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ATX-Marktbericht 06.11.2026 12:27:07

Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer

Wiener Börse-Handel ATX mittags schwächer

Der ATX notiert am Mittag im negativen Bereich.

Um 12:08 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,76 Prozent auf 6 462,03 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 188,392 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6 506,47 Punkten, nach 6 511,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 532,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 416,85 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,662 Prozent zu. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 6 792,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der ATX noch bei 6 744,66 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4 767,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,75 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 115,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR), PORR (+ 0,62 Prozent auf 32,30 EUR), BAWAG (+ 0,37 Prozent auf 163,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,17 Prozent auf 59,05 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-3,45 Prozent auf 72,75 EUR), Wienerberger (-2,70 Prozent auf 17,29 EUR), CA Immobilien (-2,56 Prozent auf 20,95 EUR), OMV (-2,13 Prozent auf 71,20 EUR) und Lenzing (-1,95 Prozent auf 12,06 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 260 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,079 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Lenzing AG 11,74 -4,55% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 66,80 1,06% Mayr-Melnhof Karton AG
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PORR AG 31,85 -0,78% PORR AG
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