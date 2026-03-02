Wiener Börse-Handel ATX notiert am Nachmittag im Minus

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,53 Prozent auf 5 614,55 Punkte zurück. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 164,908 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,063 Prozent schwächer bei 5 698,10 Punkten in den Montagshandel, nach 5 701,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 488,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 700,28 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der ATX 5 658,25 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 071,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, betrug der ATX-Kurs 4 148,04 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,91 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Verbund (+ 6,88 Prozent auf 64,45 EUR), OMV (+ 3,01 Prozent auf 56,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 35,50 EUR), Vienna Insurance (-0,30 Prozent auf 65,70 EUR) und CPI Europe (-0,62 Prozent auf 15,97 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-11,83 Prozent auf 190,00 EUR), voestalpine (-5,27 Prozent auf 45,98 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 40,40 EUR), Lenzing (-3,27 Prozent auf 23,65 EUR) und Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,08 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 606 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 39,107 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,84 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

