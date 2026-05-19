Wiener Börse-Handel ATX notiert am Nachmittag im Minus

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,24 Prozent auf 5 860,39 Punkte zurück. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 166,990 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,030 Prozent stärker bei 5 876,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 874,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 852,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 901,46 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 957,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 788,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 419,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,50 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 0,88 Prozent auf 97,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 34,90 EUR), BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 147,40 EUR), OMV (+ 0,47 Prozent auf 64,25 EUR) und Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-3,26 Prozent auf 65,30 EUR), DO (-3,09 Prozent auf 175,40 EUR), Palfinger (-2,20 Prozent auf 33,35 EUR), STRABAG SE (-1,82 Prozent auf 86,10 EUR) und Andritz (-1,76 Prozent auf 72,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 161 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at