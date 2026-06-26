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26.06.2026 17:58:55
Wiener Börse-Handel ATX notiert zum Handelsende im Minus
Am Freitag gab der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,27 Prozent auf 6 406,17 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 178,947 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,153 Prozent tiefer bei 6 478,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 488,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 366,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 478,61 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,85 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der ATX einen Wert von 6 099,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der ATX 5 366,90 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 357,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,70 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,60 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 55,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,85 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,40 Prozent auf 193,20 EUR), Lenzing (-3,16 Prozent auf 24,50 EUR), PORR (-3,15 Prozent auf 44,55 EUR), voestalpine (-3,06 Prozent auf 41,86 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,03 Prozent auf 28,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 320 168 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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