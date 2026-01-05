CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|ATX im Fokus
|
05.01.2026 17:58:35
Wiener Börse-Handel: ATX notiert zum Handelsende im Plus
Am Montag kletterte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,28 Prozent auf 5 394,76 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 156,672 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,473 Prozent auf 5 351,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 394,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 343,46 Punkten verzeichnete.
ATX seit Beginn des Jahres
Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, betrug der ATX-Kurs 3 650,85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 8,80 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,90 Prozent auf 33,75 EUR), DO (+ 2,72) Prozent auf 208,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 82,50 EUR) und PORR (+ 2,16 Prozent auf 33,15 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 37,32 EUR), CA Immobilien (-0,62 Prozent auf 22,40 EUR), voestalpine (-0,31 Prozent auf 38,28 EUR), OMV (+ 0,25 Prozent auf 48,40 EUR) und Verbund (+ 0,32 Prozent auf 62,50 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 406 565 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,350 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.
Redaktion finanzen.at
