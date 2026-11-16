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16.11.2026 09:28:36
Wiener Börse-Handel ATX notiert zum Start im Minus
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 6 632,87 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 194,070 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 6 655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 654,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 628,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 659,22 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 6 557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6 733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,94 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,10 EUR), DO (+ 0,43 Prozent auf 231,50 EUR), PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,26 Prozent auf 77,40 EUR) und OMV (+ 0,20 Prozent auf 73,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 75,30 EUR), voestalpine (-1,09 Prozent auf 36,16 EUR), Erste Group Bank (-0,86 Prozent auf 114,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,65 Prozent auf 122,60 EUR) und Verbund (-0,54 Prozent auf 73,30 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 19 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,26 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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