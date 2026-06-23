STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX-Performance im Fokus
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23.06.2026 17:59:24
Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter
Zum Handelsende tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 6 545,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 180,784 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent stärker bei 6 595,43 Punkten, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 432,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 595,43 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5 982,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 260,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der ATX noch bei 4 306,63 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 91,00 EUR), PORR (+ 1,57 Prozent auf 45,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,20 EUR), DO (+ 0,93 Prozent auf 217,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,58 Prozent auf 17,38 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,69 Prozent auf 223,00 EUR), Lenzing (-4,61 Prozent auf 25,85 EUR), Palfinger (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,92 Prozent auf 30,65 EUR) und Verbund (-1,88 Prozent auf 54,95 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 404 273 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,405 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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