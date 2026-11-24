ATX
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|ATX-Performance im Fokus
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24.11.2026 17:58:45
Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter
Zum Handelsende tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,90 Prozent tiefer bei 6 221,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 181,704 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6 349,82 Punkten, nach 6 342,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 204,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 372,55 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6 270,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 617,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der ATX noch bei 4 887,18 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,08 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 20,85 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,21 Prozent auf 19,30 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 68,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-12,34 Prozent auf 96,60 EUR), voestalpine (-3,85 Prozent auf 32,00 EUR), Andritz (-3,01 Prozent auf 77,40 EUR), Vienna Insurance (-2,39 Prozent auf 73,60 EUR) und Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 58,05 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 604 002 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,380 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|77,40
|-3,01%
|AT & S (AT&S)
|96,60
|-12,34%
|CA Immobilien
|20,85
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|Erste Group Bank AG
|109,10
|-1,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,50
|0,00%
|OMV AG
|68,10
|-0,22%
|Österreichische Post AG
|31,00
|-1,27%
|Raiffeisen
|58,05
|-2,35%
|UNIQA Insurance AG
|19,30
|-0,21%
|Verbund AG
|70,00
|1,08%
|Vienna Insurance
|73,60
|-2,39%
|voestalpine AG
|32,00
|-3,85%
|Wienerberger AG
|15,01
|-1,38%
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