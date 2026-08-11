Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich mittags schwächer

Um 12:09 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent auf 6 620,46 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186,025 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 6 653,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 653,15 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 605,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 669,36 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6 484,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5 936,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 721,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,71 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1,96 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 1,40 Prozent auf 65,25 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 23,95 EUR), voestalpine (+ 0,92 Prozent auf 46,14 EUR) und EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 60,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,63 Prozent auf 18,06 EUR), Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,32 Prozent auf 119,40 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 107 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46,614 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at