Wiener Börse-Handel: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der ATX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,88 Prozent höher bei 5 708,30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 163,769 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 658,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 658,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 710,48 Punkte, das Tagestief hingegen 5 658,25 Zähler.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 351,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, stand der ATX bei 4 841,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 791,26 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,66 Prozent zu. Bei 5 710,48 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,13 Prozent auf 42,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,63 Prozent auf 44,54 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,55 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 36,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,36 Prozent auf 111,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CPI Europe (-0,44 Prozent auf 15,71 EUR), Vienna Insurance (-0,44 Prozent auf 67,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,12 Prozent auf 16,02 EUR), voestalpine (-0,05 Prozent auf 40,58 EUR) und Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 33,05 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 62 245 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 8,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

