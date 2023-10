Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Start schwächer

Am Freitag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 1,05 Prozent auf 3 049,95 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 106,730 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent stärker bei 3 083,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 082,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 084,15 Punkte, das Tagestief hingegen 3 049,37 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 3,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 211,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 200,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, bewegte sich der ATX bei 2 795,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 3,47 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (-0,28 Prozent auf 42,82 EUR), CA Immobilien (-0,33 Prozent auf 30,30 EUR), Vienna Insurance (-0,41 Prozent auf 24,30 EUR) und Telekom Austria (-0,60 Prozent auf 6,62 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-2,19 Prozent auf 80,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,96 Prozent auf 23,96 EUR), Raiffeisen (-1,81 Prozent auf 13,01 EUR), voestalpine (-1,67 Prozent auf 23,54 EUR) und Erste Group Bank (-1,42 Prozent auf 32,04 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 37 777 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,228 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

