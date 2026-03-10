Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|ATX Prime-Performance im Blick
|
10.03.2026 15:59:11
Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag freundlich
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,99 Prozent aufwärts auf 2 716,54 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,094 Prozent auf 2 640,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 637,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 717,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 634,48 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 844,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 546,78 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 10.03.2025, mit 2 108,00 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,20 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 588,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 10,81 Prozent auf 48,70 EUR), DO (+ 10,24 Prozent auf 189,40 EUR), FACC (+ 8,62 Prozent auf 15,38 EUR), Raiffeisen (+ 7,28 Prozent auf 39,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 6,94 Prozent auf 95,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,92 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 5,40 EUR), Semperit (-2,38 Prozent auf 12,30 EUR), Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR) und OMV (-0,69 Prozent auf 57,35 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 297 867 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
