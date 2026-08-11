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ATX Prime-Performance 11.08.2026 15:58:30

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag im Plus

Der ATX Prime befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,42 Prozent auf 3 290,67 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 276,99 Punkten, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 256,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 292,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3 189,18 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 935,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 360,24 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6,18 Prozent auf 79,00 EUR), voestalpine (+ 3,76 Prozent auf 47,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 152,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,30 Prozent auf 3,91 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-2,90 Prozent auf 4,68 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR), Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR), Rosenbauer (-1,57 Prozent auf 62,80 EUR) und Vienna Insurance (-1,56 Prozent auf 69,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 175 171 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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