Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,93 Prozent stärker bei 3 041,92 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent leichter bei 3 012,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 013,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 011,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 042,35 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 852,81 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Stand von 2 840,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2 234,80 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,44 Prozent zu. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,37 Prozent auf 4,54 EUR), Lenzing (+ 3,72 Prozent auf 25,10 EUR), Wienerberger (+ 3,54 Prozent auf 24,54 EUR), Andritz (+ 3,34 Prozent auf 80,40 EUR) und Palfinger (+ 2,94 Prozent auf 35,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,47 Prozent auf 2,60 EUR), Verbund (-1,66 Prozent auf 59,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,40 Prozent auf 5,62 EUR), Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 62,00 EUR) und ZUMTOBEL (-1,12 Prozent auf 3,52 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103 376 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime hat die ZUMTOBEL-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at