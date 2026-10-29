Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kursentwicklung
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29.10.2026 15:58:47
Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 3 180,00 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3 162,59 Punkten, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 139,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 184,89 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 396,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,63 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Frequentis (+ 2,13 Prozent auf 67,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,98 Prozent auf 51,60 EUR) und Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-19,06 Prozent auf 5,18 EUR), Semperit (-5,37 Prozent auf 16,75 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 197 006 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
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30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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29.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
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29.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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27.10.26
|Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|30,80
|1,32%
|CA Immobilien
|20,80
|0,00%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|Flughafen Wien AG
|51,80
|1,17%
|Frequentis
|67,50
|2,27%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,90
|4,00%
|Lenzing AG
|10,80
|-2,53%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Polytec
|4,90
|0,00%
|Schoeller-Bleckmann
|29,80
|1,36%
|Semperit AG Holding
|17,15
|3,31%
|Wienerberger AG
|16,23
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,39
|-0,80%
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