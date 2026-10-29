Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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Kursentwicklung 29.10.2026 15:58:47

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind

Der ATX Prime gewinnt aktuell an Fahrt.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 3 180,00 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3 162,59 Punkten, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 139,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 184,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 396,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,63 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Frequentis (+ 2,13 Prozent auf 67,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,98 Prozent auf 51,60 EUR) und Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-19,06 Prozent auf 5,18 EUR), Semperit (-5,37 Prozent auf 16,75 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 197 006 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

AMAG 30,80 1,32% AMAG
CA Immobilien 20,80 0,00% CA Immobilien
DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,95 -0,66% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 51,80 1,17% Flughafen Wien AG
Frequentis 67,50 2,27% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,90 4,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,80 -2,53% Lenzing AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Polytec 4,90 0,00% Polytec
Schoeller-Bleckmann 29,80 1,36% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 17,15 3,31% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 16,23 -1,34% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 152,39 -0,80%

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