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Kursverlauf 10.11.2026 15:58:52

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,15 Prozent nach oben auf 3 256,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 219,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 219,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 281,85 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3 212,80 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 3 276,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,52 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 11,94 Prozent auf 75,00 EUR), Frequentis (+ 3,97 Prozent auf 65,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,79 Prozent auf 117,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,61 Prozent auf 29,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,19 Prozent auf 74,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-2,56 Prozent auf 11,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,87 Prozent auf 3,68 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 70,00 EUR) und Telekom Austria (-1,02 Prozent auf 8,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 148 928 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Lenzing AG 11,32 -3,25% Lenzing AG
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OMV AG 70,35 -1,33% OMV AG
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