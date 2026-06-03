Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Kursentwicklung
|
03.06.2026 09:28:58
Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 3 027,81 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 3 034,48 Punkten, nach 3 034,56 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 020,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 034,89 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,363 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 701,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 218,66 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,91 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 047,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 1,49 Prozent auf 46,44 EUR), UBM Development (+ 1,44 Prozent auf 17,65 EUR), Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,10 EUR), OMV (+ 0,79 Prozent auf 63,75 EUR) und AMAG (+ 0,72 Prozent auf 28,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,87 Prozent auf 5,42 EUR), Wolford (-2,80 Prozent auf 2,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,50 Prozent auf 79,00 EUR), DO (-1,39 Prozent auf 185,00 EUR) und UNIQA Insurance (-1,24 Prozent auf 17,46 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 13 420 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,540 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert mit 7,28 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
09:28
|Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
01.06.26
|Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwache Performance in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
01.06.26
|Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)