Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten

Der ATX Prime setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 3 027,81 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 3 034,48 Punkten, nach 3 034,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 020,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 034,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,363 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 701,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 218,66 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,91 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 047,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 1,49 Prozent auf 46,44 EUR), UBM Development (+ 1,44 Prozent auf 17,65 EUR), Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,10 EUR), OMV (+ 0,79 Prozent auf 63,75 EUR) und AMAG (+ 0,72 Prozent auf 28,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,87 Prozent auf 5,42 EUR), Wolford (-2,80 Prozent auf 2,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,50 Prozent auf 79,00 EUR), DO (-1,39 Prozent auf 185,00 EUR) und UNIQA Insurance (-1,24 Prozent auf 17,46 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 13 420 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,540 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert mit 7,28 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at