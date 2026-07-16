Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
16.07.2026 09:29:10
Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent stärker bei 3 185,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 183,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 183,43 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 183,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 193,82 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,027 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 173,94 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 2 900,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 232,02 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,82 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 24,95 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 46,02 EUR), Flughafen Wien (+ 1,00 Prozent auf 50,40 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,60 EUR) und UBM Development (+ 0,59 Prozent auf 17,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-4,53 Prozent auf 5,06 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,35 Prozent auf 3,66 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 178,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|EQS-Adhoc: Ad-hoc: Marinomed Biotech AG beabsichtigt gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (EQS Group)
|
16.07.26
|EQS-Adhoc: Ad-hoc: Marinomed Biotech AG plans to apply for court restructuring proceedings without self-administration (EQS Group)
|
16.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
15.07.26
|Verluste in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
14.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
14.07.26