Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Beim ATX Prime lassen sich am vierten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent stärker bei 3 185,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 183,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 183,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 183,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 193,82 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,027 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 173,94 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 2 900,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 232,02 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,82 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 24,95 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 46,02 EUR), Flughafen Wien (+ 1,00 Prozent auf 50,40 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,60 EUR) und UBM Development (+ 0,59 Prozent auf 17,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-4,53 Prozent auf 5,06 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,35 Prozent auf 3,66 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 178,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at