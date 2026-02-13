Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Mittag

Am Freitag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,66 Prozent auf 2 791,03 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 838,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 838,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 838,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 790,51 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,812 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 686,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 435,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 016,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 4,35 Prozent auf 208,50 EUR), FACC (+ 3,01 Prozent auf 11,62 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 20,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 15,54 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,36 Prozent auf 55,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-6,63 Prozent auf 73,20 EUR), ZUMTOBEL (-3,33 Prozent auf 4,06 EUR), Erste Group Bank (-3,29 Prozent auf 102,80 EUR), Verbund (-3,23 Prozent auf 58,45 EUR) und Kapsch TrafficCom (-3,18 Prozent auf 6,08 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 182 449 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at