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Index im Blick 05.10.2026 15:58:42

Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück

Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück

Der ATX Prime zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent tiefer bei 3 292,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3 295,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 295,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 268,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 312,90 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 369,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3 227,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 377,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3,57 Prozent auf 69,60 EUR), Wolford (+ 1,85 Prozent auf 2,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,65 Prozent auf 21,55 EUR), Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 9,10 EUR) und DO (+ 1,04 Prozent auf 195,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), UBM Development (-1,84 Prozent auf 16,00 EUR), PORR (-1,58 Prozent auf 31,15 EUR), Semperit (-1,29 Prozent auf 19,20 EUR) und voestalpine (-1,22 Prozent auf 43,78 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 185 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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DO & CO 195,40 1,24% DO & CO
Erste Group Bank AG 114,90 1,14% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 0,52% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 68,60 2,08% Frequentis
Lenzing AG 13,60 -1,02% Lenzing AG
OMV AG 71,05 0,78% OMV AG
PORR AG 31,05 -1,90% PORR AG
Semperit AG Holding 19,15 -1,54% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 9,00 0,00% Telekom Austria AG
UBM Development AG 16,00 -1,84% UBM Development AG
voestalpine AG 43,92 -0,90% voestalpine AG
Warimpex 0,46 -7,63% Warimpex
Wolford AG 2,24 3,70% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 308,71 0,40%

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