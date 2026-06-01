Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX Prime-Kursentwicklung
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01.06.2026 17:58:32
Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich
Am Montag fiel der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,17 Prozent auf 3 003,75 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,018 Prozent schwächer bei 3 038,85 Punkten, nach 3 039,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 047,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 003,59 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 840,18 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 219,97 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,00 Prozent zu Buche. 3 047,50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit EVN (+ 2,30 Prozent auf 28,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,89 Prozent auf 27,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 17,40 EUR) und OMV (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen FACC (-5,36 Prozent auf 16,60 EUR), voestalpine (-4,30 Prozent auf 46,32 EUR), Raiffeisen (-3,20 Prozent auf 47,84 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 61,20 EUR) und CPI Europe (-2,88 Prozent auf 15,50 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 464 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,006 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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