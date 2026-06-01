Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich

So bewegte sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Am Montag fiel der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,17 Prozent auf 3 003,75 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,018 Prozent schwächer bei 3 038,85 Punkten, nach 3 039,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 047,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 003,59 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 840,18 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 219,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,00 Prozent zu Buche. 3 047,50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit EVN (+ 2,30 Prozent auf 28,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,89 Prozent auf 27,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 17,40 EUR) und OMV (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen FACC (-5,36 Prozent auf 16,60 EUR), voestalpine (-4,30 Prozent auf 46,32 EUR), Raiffeisen (-3,20 Prozent auf 47,84 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 61,20 EUR) und CPI Europe (-2,88 Prozent auf 15,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 464 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,006 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at