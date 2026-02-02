Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent schwächer bei 2 757,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 780,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 742,83 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 393,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 1 932,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,72 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,84 Prozent auf 3,30 EUR), Addiko Bank (+ 3,53 Prozent auf 26,40 EUR), UBM Development (+ 2,51 Prozent auf 20,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,68 Prozent auf 5,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,61 Prozent auf 33,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-3,30 Prozent auf 38,68 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 48,84 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,74 Prozent auf 31,15 EUR) und FACC (-1,24 Prozent auf 11,14 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 34 720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at