FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index im Blick
|
02.02.2026 09:29:39
Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück
Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent schwächer bei 2 757,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 780,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 742,83 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 393,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 1 932,26 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,72 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,84 Prozent auf 3,30 EUR), Addiko Bank (+ 3,53 Prozent auf 26,40 EUR), UBM Development (+ 2,51 Prozent auf 20,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,68 Prozent auf 5,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,61 Prozent auf 33,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-3,30 Prozent auf 38,68 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 48,84 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,74 Prozent auf 31,15 EUR) und FACC (-1,24 Prozent auf 11,14 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 34 720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Im ATX Prime hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Wien: Zum Handelsstart Gewinne im ATX (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,40
|3,53%
|AT & S (AT&S)
|38,30
|0,52%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,72
|1,09%
|Erste Group Bank AG
|108,20
|-1,19%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,20
|-0,88%
|FACC AG
|11,14
|-1,24%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,90
|0,68%
|Lenzing AG
|25,00
|-1,96%
|OMV AG
|48,96
|-2,18%
|Österreichische Post AG
|33,15
|0,61%
|Schoeller-Bleckmann
|31,15
|-1,74%
|UBM Development AG
|20,40
|2,51%
|voestalpine AG
|39,00
|-2,50%
|Wolford AG
|3,30
|7,84%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 759,94
|-0,70%