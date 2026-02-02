FACC Aktie

Index im Blick 02.02.2026 09:29:39

Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent schwächer bei 2 757,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 780,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 742,83 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 393,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 1 932,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,72 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,84 Prozent auf 3,30 EUR), Addiko Bank (+ 3,53 Prozent auf 26,40 EUR), UBM Development (+ 2,51 Prozent auf 20,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,68 Prozent auf 5,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,61 Prozent auf 33,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-3,30 Prozent auf 38,68 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 48,84 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,74 Prozent auf 31,15 EUR) und FACC (-1,24 Prozent auf 11,14 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 34 720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
