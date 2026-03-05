Andritz Aktie
05.03.2026 09:29:17
Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels
Um 09:12 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,53 Prozent auf 2 726,49 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,044 Prozent höher bei 2 742,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 741,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 725,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 746,19 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 3,95 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2 801,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 2 128,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,57 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 48,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,00 EUR), Frequentis (+ 1,40 Prozent auf 72,60 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 56,10 EUR) und Semperit (+ 0,63 Prozent auf 12,78 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-7,32 Prozent auf 16,45 EUR), Andritz (-3,87 Prozent auf 68,25 EUR), Addiko Bank (-3,41 Prozent auf 25,50 EUR), CPI Europe (-1,85 Prozent auf 15,37 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,36 Prozent auf 94,50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 29 426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
