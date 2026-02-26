AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
26.02.2026 12:26:36
Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt am Donnerstagmittag nach
Um 12:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,73 Prozent auf 2 844,98 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 865,95 Punkten, nach 2 865,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 841,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 868,88 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,41 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, den Wert von 2 742,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 484,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 115,99 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Bei 2 907,38 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 5,12 Prozent auf 14,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 96,90 EUR), AMAG (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), STRABAG SE (+ 0,64 Prozent auf 94,80 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,37 Prozent auf 54,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Frequentis (-2,79 Prozent auf 69,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 36,40 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 58,50 EUR), Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 102,90 EUR) und Telekom Austria (-1,66 Prozent auf 9,46 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime ist die FACC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 269 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr hat die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
