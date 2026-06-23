FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index-Performance im Blick
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23.06.2026 17:59:24
Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,73 Prozent leichter bei 3 218,32 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 241,86 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 242,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 164,45 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 958,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, stand der ATX Prime bei 2 613,25 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Wert von 2 159,59 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,07 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 6,45 Prozent auf 0,53 EUR), STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 91,00 EUR), PORR (+ 1,57 Prozent auf 45,40 EUR), FACC (+ 1,31 Prozent auf 18,56 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-6,69 Prozent auf 223,00 EUR), Lenzing (-4,61 Prozent auf 25,85 EUR), Polytec (-2,97 Prozent auf 4,25 EUR), Rosenbauer (-2,71 Prozent auf 57,40 EUR) und Palfinger (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 404 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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