Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,87 Prozent leichter bei 3 052,27 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,116 Prozent auf 3 114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 043,63 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 081,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 2 431,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,83 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 4,76 Prozent auf 26,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,25 Prozent auf 3,24 EUR), Verbund (+ 1,08 Prozent auf 70,00 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,62 EUR) und CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-12,34 Prozent auf 96,60 EUR), voestalpine (-3,85 Prozent auf 32,00 EUR), Frequentis (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), Semperit (-3,64 Prozent auf 14,55 EUR) und FACC (-3,42 Prozent auf 14,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 604 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at