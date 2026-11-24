ATX Prime
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3 052,27
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-58,24
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-1,87 %
|Index-Performance im Blick
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24.11.2026 17:58:45
Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,87 Prozent leichter bei 3 052,27 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,116 Prozent auf 3 114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 043,63 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 081,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 2 431,72 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,83 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 4,76 Prozent auf 26,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,25 Prozent auf 3,24 EUR), Verbund (+ 1,08 Prozent auf 70,00 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,62 EUR) und CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-12,34 Prozent auf 96,60 EUR), voestalpine (-3,85 Prozent auf 32,00 EUR), Frequentis (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), Semperit (-3,64 Prozent auf 14,55 EUR) und FACC (-3,42 Prozent auf 14,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 604 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,40
|4,76%
|AT & S (AT&S)
|96,60
|-12,34%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,40
|0,26%
|Erste Group Bank AG
|109,10
|-1,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,50
|0,00%
|FACC AG
|14,10
|-3,42%
|Frequentis
|64,60
|-3,73%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,24
|1,25%
|OMV AG
|68,10
|-0,22%
|Semperit AG Holding
|14,55
|-3,64%
|Telekom Austria AG
|8,62
|0,58%
|Verbund AG
|70,00
|1,08%
|voestalpine AG
|32,00
|-3,85%
|Wienerberger AG
|15,01
|-1,38%
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|3 052,27
|-1,87%