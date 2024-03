Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert

Am Montag klettert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 1 712,64 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 1 711,17 Punkten in den Handel, nach 1 710,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 716,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 710,58 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 1 716,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 687,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 582,52 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,081 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 2,84 Prozent auf 11,60 EUR), Flughafen Wien (+ 2,45 Prozent auf 50,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 8,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,82 Prozent auf 42,05 EUR) und Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 26,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-2,07 Prozent auf 3,31 EUR), Marinomed Biotech (-1,94 Prozent auf 20,20 EUR), UBM Development (-1,85 Prozent auf 18,60 EUR), Addiko Bank (-1,64 Prozent auf 15,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,51 Prozent auf 38,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 94 304 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,346 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

