Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Wiener Börse-Handel im Blick
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29.07.2026 12:26:40
Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert am Mittwochmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 3 141,74 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 123,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 123,90 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 146,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 115,09 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 125,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 881,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 296,34 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,19 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 5,95 Prozent auf 22,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 133,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,53 Prozent auf 4,11 EUR), FACC (+ 3,32 Prozent auf 16,18 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,67 Prozent auf 115,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Polytec (-2,33 Prozent auf 4,61 EUR), Telekom Austria (-2,10 Prozent auf 10,28 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 124 971 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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