DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime-Performance im Blick
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26.08.2026 09:28:49
Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 3 284,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 281,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 289,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 271,45 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 177,07 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 3 013,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 350,16 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,58 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 1,79 Prozent auf 15,88 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR), voestalpine (+ 1,36 Prozent auf 44,66 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,04 Prozent auf 136,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,28 Prozent auf 66,35 EUR), Rosenbauer (-2,27 Prozent auf 60,40 EUR), Frequentis (-1,83 Prozent auf 69,90 EUR), AMAG (-1,78 Prozent auf 27,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,52 Prozent auf 4,55 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 443 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,546 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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