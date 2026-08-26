DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 26.08.2026 09:28:49

Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 3 284,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 281,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 289,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 271,45 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 177,07 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 3 013,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 350,16 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,58 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 1,79 Prozent auf 15,88 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR), voestalpine (+ 1,36 Prozent auf 44,66 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,04 Prozent auf 136,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,28 Prozent auf 66,35 EUR), Rosenbauer (-2,27 Prozent auf 60,40 EUR), Frequentis (-1,83 Prozent auf 69,90 EUR), AMAG (-1,78 Prozent auf 27,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,52 Prozent auf 4,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 443 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,546 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ZUMTOBEL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DO & CO

mehr Analysen
12.06.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 DO kaufen Erste Group Bank
16.02.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,20 0,36% AMAG
AT & S (AT&S) 135,40 0,30% AT & S (AT&S)
DO & CO 209,00 1,21% DO & CO
Erste Group Bank AG 125,50 1,54% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,12 3,33% FACC AG
Frequentis 73,80 3,65% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,60 -0,43% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 66,75 -1,69% OMV AG
Rosenbauer 61,20 -0,97% Rosenbauer
UNIQA Insurance AG 17,90 1,82% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 45,64 3,59% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 4,07 1,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 309,61 0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen