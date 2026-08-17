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Wiener Börse-Handel im Blick 17.08.2026 12:27:23

Wiener Börse-Handel ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Wiener Börse-Handel ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime gibt sich am Mittag schwächer.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 3 306,78 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 316,41 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 316,35 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 304,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 325,99 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 3 136,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 2 898,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 2 419,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 3,67 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (+ 2,22 Prozent auf 16,15 EUR), Polytec (+ 1,60 Prozent auf 5,08 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 56,90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wienerberger (-1,83 Prozent auf 20,36 EUR), Telekom Austria (-1,37 Prozent auf 10,06 EUR), PORR (-1,28 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-1,26 Prozent auf 23,55 EUR) und AT S (AT&S) (-1,15 Prozent auf 171,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 120 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 172,20 -0,58% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,55 -1,26% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 123,00 0,33% Erste Group Bank AG
OMV AG 65,80 0,08% OMV AG
Polytec 5,08 1,60% Polytec
PORR AG 38,50 -1,16% PORR AG
Rosenbauer 62,60 4,33% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,30 1,03% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,20 2,53% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 10,20 0,00% Telekom Austria AG
Verbund AG 56,95 0,98% Verbund AG
Wienerberger AG 20,30 -2,12% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,05 -0,74% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 316,18 -0,01%

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