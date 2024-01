Wiener Börse-Handel ATX Prime legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.

Um 12:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,72 Prozent leichter bei 1 672,71 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent tiefer bei 1 701,86 Punkten, nach 1 701,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 671,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 701,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 2,23 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 692,82 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 583,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, lag der ATX Prime bei 1 655,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 2,41 Prozent ein. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 731,58 Punkten. Bei 1 671,96 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 2,30 Prozent auf 31,10 EUR), S IMMO (+ 0,54 Prozent auf 14,90 EUR), Rosenbauer (+ 0,34 Prozent auf 29,60 EUR), Polytec (+ 0,14 Prozent auf 3,69 EUR) und UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-3,82 Prozent auf 30,25 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 4,60 EUR), Verbund (-3,11 Prozent auf 76,25 EUR), EVN (-2,94 Prozent auf 26,40 EUR) und Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 19,33 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 183 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28,297 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at