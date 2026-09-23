Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Bewegung
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23.09.2026 17:58:53
Wiener Börse-Handel ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 3 382,60 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 377,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 434,00 Zähler.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 218,32 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 2 319,26 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 27,25 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,19 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 64,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR), Lenzing (+ 1,19 Prozent auf 21,20 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (-2,54 Prozent auf 17,65 EUR), AMAG (-2,19 Prozent auf 26,80 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 187,40 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 353 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,352 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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