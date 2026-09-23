Wiener Börse-Handel ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

So performte der ATX Prime am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 3 382,60 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 377,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 434,00 Zähler.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 218,32 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 2 319,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 27,25 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,19 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 64,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR), Lenzing (+ 1,19 Prozent auf 21,20 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (-2,54 Prozent auf 17,65 EUR), AMAG (-2,19 Prozent auf 26,80 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 187,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 353 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,352 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at