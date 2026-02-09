Wiener Börse-Handel: ATX Prime legt schlussendlich zu

Der ATX Prime ging im Plus aus dem Handelstag.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,55 Prozent stärker bei 2 857,28 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 860,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 813,34 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der ATX Prime 2 685,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 361,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der ATX Prime auf 1 940,62 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. Bei 2 860,70 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 6,00 Prozent auf 3,18 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,77 Prozent auf 52,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,74 Prozent auf 3,74 EUR), Rosenbauer (+ 3,39 Prozent auf 48,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 3,02 Prozent auf 68,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Polytec (-3,10 Prozent auf 4,07 EUR), DO (-2,32 Prozent auf 194,00 EUR), Lenzing (-1,99 Prozent auf 27,05 EUR), Verbund (-1,38 Prozent auf 60,60 EUR) und CPI Europe (-1,25 Prozent auf 15,85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 405 625 Aktien gehandelt. Mit 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at