AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.02.2026 09:29:22
Wiener Börse-Handel: ATX Prime legt zum Start zu
Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,79 Prozent im Plus bei 2 827,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 805,41 Punkten in den Handel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 827,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 805,41 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 658,16 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Stand von 2 409,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 897,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,38 Prozent nach oben. Bei 2 827,99 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,13 Prozent auf 42,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,63 Prozent auf 44,54 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,55 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 36,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,36 Prozent auf 111,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-4,40 Prozent auf 3,04 EUR), Warimpex (-4,37 Prozent auf 0,48 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR) und AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 62 245 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime liegt im Plus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel: ATX in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|AT&S mit kräftigem Umsatzplus nach neun Monaten 2025/26 (APA)
|
03.02.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
03.02.26
|Wiener Börse-Handel: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)