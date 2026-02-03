Wiener Börse-Handel: ATX Prime legt zum Start zu

Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,79 Prozent im Plus bei 2 827,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 805,41 Punkten in den Handel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 827,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 805,41 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 658,16 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Stand von 2 409,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 897,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,38 Prozent nach oben. Bei 2 827,99 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,13 Prozent auf 42,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,63 Prozent auf 44,54 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,55 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 36,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,36 Prozent auf 111,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-4,40 Prozent auf 3,04 EUR), Warimpex (-4,37 Prozent auf 0,48 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR) und AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 62 245 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at