Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Kursverlauf
|
09.03.2026 15:58:37
Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Montagnachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,98 Prozent tiefer bei 2 633,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 2 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 588,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 689,34 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 857,28 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 2 546,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX Prime auf 2 157,42 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,945 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 588,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,84 Prozent auf 36,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 1,70 Prozent auf 65,70 EUR) und OMV (+ 0,78 Prozent auf 57,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-8,30 Prozent auf 38,88 EUR), Wolford (-6,58 Prozent auf 2,84 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR), Wienerberger (-5,27 Prozent auf 23,36 EUR) und AMAG (-5,00 Prozent auf 26,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 585 798 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,894 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wienerberger AG
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
