Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 2 442,74 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 2 449,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 448,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 440,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 461,76 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 3,21 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 2 360,28 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 2 361,64 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 1 726,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 33,78 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), Polytec (+ 4,64 Prozent auf 3,16 EUR), Palfinger (+ 3,42 Prozent auf 30,25 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 33,52 EUR) und Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 22,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Verbund (-4,73 Prozent auf 64,50 EUR), ZUMTOBEL (-2,06 Prozent auf 3,33 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 6,22 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR) und EVN (-1,84 Prozent auf 26,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 406 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,175 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at