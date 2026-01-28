Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent stärker bei 2 793,61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 788,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 788,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 797,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 786,90 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 337,62 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Wert von 1 897,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,10 Prozent nach oben. Bei 2 797,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 41,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 42,06 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), Semperit (+ 1,12 Prozent auf 12,68 EUR) und FACC (+ 0,86 Prozent auf 11,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-5,41 Prozent auf 24,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,42 Prozent auf 18,15 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 4,00 EUR) und AMAG (-1,56 Prozent auf 25,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 58 943 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

