Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus
Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent stärker bei 2 793,61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 788,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 788,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 797,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 786,90 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 337,62 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Wert von 1 897,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,10 Prozent nach oben. Bei 2 797,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 41,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 42,06 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), Semperit (+ 1,12 Prozent auf 12,68 EUR) und FACC (+ 0,86 Prozent auf 11,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-5,41 Prozent auf 24,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,42 Prozent auf 18,15 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 4,00 EUR) und AMAG (-1,56 Prozent auf 25,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 58 943 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Polytec
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|10.12.25
|Polytec buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Polytec buy
|Warburg Research
|14.08.25
|Polytec buy
|Baader Bank
|08.07.25
|Polytec buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,50
|6,00%
|AMAG
|26,10
|1,56%
|AT & S (AT&S)
|38,55
|-3,75%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,98
|0,31%
|Erste Group Bank AG
|107,80
|-2,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,30
|-0,88%
|FACC AG
|11,34
|-1,39%
|Marinomed Biotech AG
|18,35
|-0,81%
|OMV AG
|50,10
|0,72%
|Polytec
|4,09
|-0,24%
|PORR AG
|34,30
|-3,24%
|Raiffeisen
|42,38
|1,53%
|Semperit AG Holding
|12,70
|0,79%
|voestalpine AG
|39,26
|-1,65%
|Warimpex
|0,51
|2,02%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 768,46
|-0,71%
