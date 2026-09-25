ZUMTOBEL Aktie

ZUMTOBEL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 25.09.2026 09:28:38

Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,04 Prozent stärker bei 3 407,86 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 372,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 410,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 372,71 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,37 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 3 282,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 193,12 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 2 310,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,20 Prozent nach oben. Bei 3 434,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 200,50 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 21,25 EUR), voestalpine (+ 2,29 Prozent auf 46,52 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil UBM Development (-2,03 Prozent auf 16,85 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR), OMV (-1,30 Prozent auf 72,35 EUR), Rosenbauer (-1,23 Prozent auf 64,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,74 Prozent auf 4,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 905 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Analysen
20.08.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 203,50 4,36% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,10 2,24% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 53,40 0,00% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 4,06 -0,49% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 20,60 -0,72% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,60 -2,32% OMV AG
Rosenbauer 64,60 -0,31% Rosenbauer
UBM Development AG 17,20 0,00% UBM Development AG
voestalpine AG 45,80 0,70% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 4,20 2,44% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 401,04 0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:37 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen