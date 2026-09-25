ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Wiener Börse-Handel im Blick
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25.09.2026 09:28:38
Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus
Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,04 Prozent stärker bei 3 407,86 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 372,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 410,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 372,71 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,37 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 3 282,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 193,12 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 2 310,18 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,20 Prozent nach oben. Bei 3 434,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 200,50 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 21,25 EUR), voestalpine (+ 2,29 Prozent auf 46,52 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil UBM Development (-2,03 Prozent auf 16,85 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR), OMV (-1,30 Prozent auf 72,35 EUR), Rosenbauer (-1,23 Prozent auf 64,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,74 Prozent auf 4,05 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 905 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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15:58
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09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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24.09.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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22.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus (finanzen.at)
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22.09.26
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|203,50
|4,36%
|Erste Group Bank AG
|123,10
|2,24%
|Flughafen Wien AG
|53,40
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,06
|-0,49%
|Lenzing AG
|20,60
|-0,72%
|Marinomed Biotech AG
|4,00
|0,00%
|OMV AG
|71,60
|-2,32%
|Rosenbauer
|64,60
|-0,31%
|UBM Development AG
|17,20
|0,00%
|voestalpine AG
|45,80
|0,70%
|ZUMTOBEL AG
|4,20
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 401,04
|0,84%
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